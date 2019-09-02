В штате Флорида вслед за Джорджией объявили эвакуацию из-за урагана

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В американском штате Флорида объявлена эвакуация в большинстве прибрежных округов из-за надвигающегося урагана «Дориан».

Об этом сообщается на сайте губернатора Флориды Рона Де Сантиса. 

Отмечается, что приказы об обязательной эвакуации вышли в девяти округах штата. 

Уточняется, что ещё в семи округах эвакуация носит добровольный характер. 

Также губернатор приказал приостановить взимание платы за проезд на некоторых платных автодорогах штата.

Ранее губернатор штата Джорджия Брайан Кемп издал приказ об эвакуации в прибрежных районах из-за приближения урагана «Дориан».

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