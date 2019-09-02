В штате Флорида вслед за Джорджией объявили эвакуацию из-за урагана
Об этом сообщается на сайте губернатора Флориды Рона Де Сантиса.
Отмечается, что приказы об обязательной эвакуации вышли в девяти округах штата.
Уточняется, что ещё в семи округах эвакуация носит добровольный характер.
Также губернатор приказал приостановить взимание платы за проезд на некоторых платных автодорогах штата.
Ранее губернатор штата Джорджия Брайан Кемп издал приказ об эвакуации в прибрежных районах из-за приближения урагана «Дориан».