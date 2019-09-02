В штате Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана «Дориан»

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что данный приказ затронет около 1 млн человек.

Ранее из-за приближения урагана «Дориан» режим чрезвычайной ситуации был введён в штате Северная Каролина.