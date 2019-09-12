В Совфеде оценили позицию комитета сената США по поддержке ВС Украины
- Reuters
По словам Климова, США «не первый и не последний раз выделяют средства Украине».
Он отметил, что подпитка страны подобным образом «способствует не росту жизненного уровня страны, не развитию её хозяйства, а возможности для дестабилизации ситуации».
Политик подчеркнул, что подобные финансовые вливания дестабилизируют не только Украину.
«Это серьёзное ослабление не только ближних соседей Украины, но и всего Европейского союза. Как она себя поведёт, непонятно, а наличие вот таких возможностей даёт американцам хороший ресурс для манипуляции их украинскими подопечными», — подчеркнул Климов.
Ранее комитет США по расходам одобрил выделение $250 млн Украине на поддержку вооружённых сил страны.