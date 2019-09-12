В Совфеде оценили позицию комитета сената США по поддержке ВС Украины

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал одобрение комитетом сената США по расходам выделения $250 млн Украине на поддержку вооружённых сил страны.
В Совфеде оценили позицию комитета сената США по поддержке ВС Украины
  • Reuters

По словам Климова, США «не первый и не последний раз выделяют средства Украине».

Он отметил, что подпитка страны подобным образом «способствует не росту жизненного уровня страны, не развитию её хозяйства, а возможности для дестабилизации ситуации».

Политик подчеркнул, что подобные финансовые вливания дестабилизируют не только Украину.

«Это серьёзное ослабление не только ближних соседей Украины, но и всего Европейского союза. Как она себя поведёт, непонятно, а наличие вот таких возможностей даёт американцам хороший ресурс для манипуляции их украинскими подопечными», — подчеркнул Климов.

Ранее комитет США по расходам одобрил выделение $250 млн Украине на поддержку вооружённых сил страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить