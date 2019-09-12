Хантсман: Россия и США смогли стабилизировать отношения
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- РИА Новости
«Я восхищаюсь российским народом. Мне было очень приятно работать здесь... хотя не всегда удавалось достичь решения всех проблем, но по крайней мере мы смогли стабилизировать наши отношения», — приводит ТАСС слова дипломата.
Ранее посол выразил восхищение российскими музыкой и литературой, а также выделил доброту и сердечность россиян.
В начале августа супруга Хантсмана Мэри Кэй сообщила, что они с мужем планируют вернуться на родину через полтора месяца.
Газета The New York Times сообщила, что американский лидер Дональд Трамп планирует назначить послом США в России первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.