Хантсман: Россия и США смогли стабилизировать отношения

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтону и Москве удалось стабилизировать отношения.

«Я восхищаюсь российским народом. Мне было очень приятно работать здесь... хотя не всегда удавалось достичь решения всех проблем, но по крайней мере мы смогли стабилизировать наши отношения», — приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее посол выразил восхищение российскими музыкой и литературой, а также выделил доброту и сердечность россиян.

В начале августа супруга Хантсмана Мэри Кэй сообщила, что они с мужем планируют вернуться на родину через полтора месяца.

Газета The New York Times сообщила, что американский лидер Дональд Трамп планирует назначить послом США в России первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.