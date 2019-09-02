Хантсман рассказал, что ему нравится в России

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Посол США Джон Хантсман в беседе с kp.ru рассказал, что ему нравится в России.
Хантсман рассказал, что ему нравится в России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Россия — огромная, прекрасная и такая разная страна. В ней 11 часовых поясов, она богата ресурсами, хотя ценнейшим её ресурсом являются 150 млн замечательных людей, так много давших миру в литературе и музыке, несмотря на пережитые трагедии и 70 млн убитых на протяжении прошлого века», — заявил он.

По словам дипломата, в поездках ему всё напоминало о красоте, культуре, музыке, литературе, доброте и сердечности россиян, а также о трагичных моментах истории, поскольку все страны переживают моменты и периоды трагедии.

«Но были также и моменты победы, которыми народ России по праву гордится. И один из них стал общим для нас, я говорю о Победе в 1945 году», — сказал Хантсман.

Как отметил посол, он будет скучать по многому из того, что пережил в России, в том числе по теплоте и гостеприимству россиян.

Ранее сообщалось, что Хантсман собирается вернуться на родину через полтора месяца.

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