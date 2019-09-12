Постпред США при ООН намерена стать рупором американской демократии

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт сообщила, что намерена стать рупором американской демократии, которая будет выражаться в приверженности Соединённых Штатов демократическим ценностям и мирному урегулированию конфликтов.

Как сообщает ТАСС, Крафт начинает свою работу в ООН «в качестве рупора непоколебимой приверженности Америки демократии, свободе, правам человека и, когда это возможно, мирному разрешению конфликтов».

Дипломат в ходе выступления в Совете Безопасности ООН пообещала «защищать бедных и слабых».

Ранее сенат США поддержал кандидатуру Келли Крафт на должность постпреда при ООН.

Президент Дональд Трамп выразил мнение, что Крафт отлично справится со своей работой.