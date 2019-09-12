Постпред США при ООН пообещала «защищать бедных и слабых»

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт пообещала друзьям и союзникам Соединённых Штатов защищать их на международной арене, как и «бедных и слабых».

«Я буду защищать ценности и интересы Америки, я буду поддерживать наших друзей и союзников. Я буду защищать бедных и слабых», — сказала она журналистам после своего первого участия в Совете Безопасности ООН. Её слова приводит РИА Новости.

Дипломат добавила, что будет продолжать политику администрации США.

Ранее сенат США поддержал кандидатуру Келли Крафт на должность постпреда при ООН.

Президент Дональд Трамп выразил мнение, что Крафт отлично справится со своей работой.