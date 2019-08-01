Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН

Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.

Согласно представленным результатам голосования, её кандидатуру поддержали 57 сенаторов, 33 сенатора выступили против.

Ожидается, что в ближайшее время Крафт принесёт присягу и вступит в должность постоянного представителя Соединённых Штатов при Всемирной организации.

В начале мая Трамп направил кандидатуру Крафт на утверждение в сенат.

Должность американского постпреда стала вакантной в начале октября 2018 года после того, как Никки Хейли ушла в отставку.