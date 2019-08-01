Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН
Согласно представленным результатам голосования, её кандидатуру поддержали 57 сенаторов, 33 сенатора выступили против.
Ожидается, что в ближайшее время Крафт принесёт присягу и вступит в должность постоянного представителя Соединённых Штатов при Всемирной организации.
В начале мая Трамп направил кандидатуру Крафт на утверждение в сенат.
Должность американского постпреда стала вакантной в начале октября 2018 года после того, как Никки Хейли ушла в отставку.