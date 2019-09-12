Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»

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Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
  • AFP

«Необходим официальный приказ. Opal Gastransport в настоящее время не получил такого приказа. Мы ведём тесные переговоры с Федеральным сетевым агентством Германии как с ведомством, курирующим OPAL», — приводит РИА Новости заявление компании.

Ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

Согласно этому решению, российская компания имела исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и могла приобрести ещё 40% на аукционах.

Подробнее — в материале RT.

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