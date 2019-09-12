Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»

Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

«Необходим официальный приказ. Opal Gastransport в настоящее время не получил такого приказа. Мы ведём тесные переговоры с Федеральным сетевым агентством Германии как с ведомством, курирующим OPAL», — приводит РИА Новости заявление компании.

Ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

Согласно этому решению, российская компания имела исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и могла приобрести ещё 40% на аукционах.

Подробнее — в материале RT.