Эксперт оценил заявление о самом опасном оружии России

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Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News прокомментировал заявление помощника начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что наиболее опасными видами российского оружия являются ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический «Искандер».
Эксперт оценил заявление о самом опасном оружии России
  • РИА Новости

«Это заявление укладывается в целую серию заявлений об отставании Британии от ведущих военных держав, необходимости наращивать оборонные расходы и вкладываться в технологическое переоснащение», — сказал Рожин.

Как считает эксперт, британский парламент неохотно идёт на выделение дополнительных субсидий, и раздувая «российскую угрозу», эти люди преследуют, в первую очередь, коммерческие интересы.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», военный эксперт Алексей Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М.

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