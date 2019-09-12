Эксперт оценил заявление о самом опасном оружии России
- РИА Новости
«Это заявление укладывается в целую серию заявлений об отставании Британии от ведущих военных держав, необходимости наращивать оборонные расходы и вкладываться в технологическое переоснащение», — сказал Рожин.
Как считает эксперт, британский парламент неохотно идёт на выделение дополнительных субсидий, и раздувая «российскую угрозу», эти люди преследуют, в первую очередь, коммерческие интересы.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», военный эксперт Алексей Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М.