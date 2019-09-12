МИД России заявил об «охоте» США на россиян за границей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в ходе брифинга арест в аэропорту Неаполя по запросу США российского гражданина Александра Коршунова, заявила, что Вашингтон ведёт «охоту» на россиян за границей.
МИД России заявил об «охоте» США на россиян за границей
  • РИА Новости

«Мы считаем выдачу США международного ордера на его арест спланированной провокацией», — сказала она.

Как отметила дипломат, США уже многие годы уклоняются «от нормального цивилизованного общения и сотрудничества с Россией по линии правоохранительных органов».

«Вместо этого была развёрнута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу, вплоть до прямых похищений», — добавила Захарова.

По её словам, Коршунов стал 48-м российским гражданином, который был задержан «с подачи американской стороны в третьей стране с 2008 года».

«При этом в ряде случаев грубо нарушаются права человека, гарантированные международным правом и национальным законодательством… Действия Вашингтона носят политически мотивированный характер, имеют целью оказать давление, в том числе на Россию, российских граждан, в дополнение к санкциям внести напряжённость в наш диалог с другими странами, подорвать деловые связи, туристические обмены», — указала она.

Как подчеркнула Захарова, в данном конкретном случае «американским властям, видимо, не нравится поступательный характер развития российско- итальянских отношений и они не преминули возможностью, попытались создать такой искусственный раздражитель».

Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.

Как отмечали в Минюсте США, что россиянину грозит до 10 лет тюрьмы, его обвиняют по делу о краже коммерческих секретов.

Подробнее — в материале RT.

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