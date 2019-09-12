Россия согласовала с Кубой совместные проекты в области промышленности

Представители России и Кубы согласовали в среду реализацию совместных программ в ряде отраслей промышленности.

«Протокол затрагивает такие направления, как металлургия, авиация, автопром, в частности, поставки отечественных автомобилей и сельскохозяйственной техники», — цитирует ТАСС замглаву Минпромторга России Василия Осьмакова.

Он также отметил, что в числе перспективных областей сотрудничества значиться солнечная энергетика.

Осьмаков напомнил, что кубинская промышленность создавалась при активном участии СССР.

«На мой взгляд, поле для нашего сотрудничества огромно», — добавил он.

Ранее замглавы Минтранса Дмитрий Зверев провёл встречу в Гаване с заместителем министра транспорта Кубы Наимой Альфонсо.