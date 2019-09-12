Верховный суд США одобрил указ Трампа об ограничении приёма мигрантов

Короткая ссылка
Верховный суд США разрешил администрации президента США Дональда Трампа ограничить предоставление убежища иностранцам.

«Заявление одобрено судом», — цитирует РИА Новости постановление суда.

Отмечается, что ранее администрация Трампа выпустила указ, согласно которому власти США намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства.

Также уточняется, что за одобрение указа высказались семь судей, против — двое.

17 июля Пентагон разрешил отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить