Верховный суд США одобрил указ Трампа об ограничении приёма мигрантов

Верховный суд США разрешил администрации президента США Дональда Трампа ограничить предоставление убежища иностранцам.

«Заявление одобрено судом», — цитирует РИА Новости постановление суда.

Отмечается, что ранее администрация Трампа выпустила указ, согласно которому власти США намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства.

Также уточняется, что за одобрение указа высказались семь судей, против — двое.

17 июля Пентагон разрешил отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент.