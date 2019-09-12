Верховный суд США одобрил указ Трампа об ограничении приёма мигрантов
«Заявление одобрено судом», — цитирует РИА Новости постановление суда.
Отмечается, что ранее администрация Трампа выпустила указ, согласно которому власти США намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства.
Также уточняется, что за одобрение указа высказались семь судей, против — двое.
17 июля Пентагон разрешил отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент.