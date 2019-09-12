Трамп раскритиковал позицию Болтона по Венесуэле
«Я не согласен с позицией Джона Болтона по Венесуэле. Мне кажется, что он вышел за все рамки», — заявил Трамп.
Американский лидер также считает, что Болтон совершил «очень крупные ошибки» и не смог найти общий язык с представителями администрации президента.
10 сентября Трамп отправил в отставку Болтона, объяснив решение тем, что не был согласен с многими его предложениями.
Как передавало Bloomberg, ссылаясь на источники, президент США рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, однако это вызвало негативную реакцию у Болтона.