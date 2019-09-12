Трамп раскритиковал позицию Болтона по Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о несогласии с позицией бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Венесуэле.

«Я не согласен с позицией Джона Болтона по Венесуэле. Мне кажется, что он вышел за все рамки», — заявил Трамп.

Американский лидер также считает, что Болтон совершил «очень крупные ошибки» и не смог найти общий язык с представителями администрации президента.

10 сентября Трамп отправил в отставку Болтона, объяснив решение тем, что не был согласен с многими его предложениями.

Как передавало Bloomberg, ссылаясь на источники, президент США рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, однако это вызвало негативную реакцию у Болтона.