Политолог прокомментировал намерение США продать Польше F-35

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT сообщение Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона о том, что США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолётов F-35.

«Польша хочет быть главным союзником Соединённых Штатов в Восточной Европе. Это входит в понимание Вашингтона о том, как должна быть устроена Европа. В США сейчас всё меньше полагаются на традиционных союзников в виде Германии и Франции», — сказал он.

По словам эксперта, поставка американских самолётов является некой стратегической акцией, а не военной.

Ранее США одобрили продажу Польше 32 военных самолётов F-35. Общая сумма сделки составляет $6,5 млрд. F-35 заменят имеющиеся у Польши самолёты Миг-29 и Су-22 советского производства.