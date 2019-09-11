Политолог прокомментировал намерение США продать Польше F-35
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«Польша хочет быть главным союзником Соединённых Штатов в Восточной Европе. Это входит в понимание Вашингтона о том, как должна быть устроена Европа. В США сейчас всё меньше полагаются на традиционных союзников в виде Германии и Франции», — сказал он.
По словам эксперта, поставка американских самолётов является некой стратегической акцией, а не военной.
Ранее США одобрили продажу Польше 32 военных самолётов F-35. Общая сумма сделки составляет $6,5 млрд. F-35 заменят имеющиеся у Польши самолёты Миг-29 и Су-22 советского производства.