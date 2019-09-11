В Госдуме прокомментировали заявление посла о числе умерших в Турции российских туристов

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал заявление посла России в Анкаре Алексея Ерхова о том, что с начала туристического сезона в 2019 году на юге Турции умерли 88 российских туристов.

«Первое, на что хочу обратить внимание: прежде чем куда-то ехать, надо обязательно посоветоваться с врачом. Особенно это касается людей с кардиологическими проблемами, с хроническими заболеваниями, для которых смена климатической зоны — это серьёзный риск», — сказал депутат.

По его словам, в особой зоне риска находятся и дети.

Как отметил Онищенко, ещё одной опасностью является погоня за дешевизной.

Со своей стороны, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с радио Sputnik заявил, что ряд трагических случаев связан с несоответствием мер безопасности выросшему турпотоку, но и сами путешественники не всегда рассчитывают свои силы.

«Стало гибнуть больше детей, хотя во всех отелях, где есть водные аттракционы, обязаны обеспечивать безопасность, должны быть спасатели. Это комплекс факторов, нужно лучше разъяснять», — пояснил он.

Ранее в РСПП прокомментировали НСН сообщения о числе умерших в Турции российских туристов.