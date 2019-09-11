Абэ частично обновил состав руководства правящей партии Японии

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ частично обновил руководящий состав правящей Либерально-демократической партии. Об этом в эфире NHK сообщил генеральный секретарь партии Тосихиро Никаи.

«Мы будем руководить партией с учетом (лозунга. — RT) «стабильность и новые вызовы». Считаю, что и в проведённых в партии перестановках нашла отражение эта мысль главы партии, премьер-министра Синдзо Абэ», — цитирует Никаи РИА Новости.

В частности, Абэ сменил главу совета по общим вопросам и комитета по предвыборной политике.

При этом свои должности сохранили Никаи и глава политического совета партии Фумио Кисида. 

Ожидается, что 11 сентября Абэ почти полностью обновит состав японского правительства.

В конце июля возглавляемая Абэ правящая коалиция победила на выборах в верхнюю палату советников в парламенте Японии.

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