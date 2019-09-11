Абэ частично обновил состав руководства правящей партии Японии
«Мы будем руководить партией с учетом (лозунга. — RT) «стабильность и новые вызовы». Считаю, что и в проведённых в партии перестановках нашла отражение эта мысль главы партии, премьер-министра Синдзо Абэ», — цитирует Никаи РИА Новости.
В частности, Абэ сменил главу совета по общим вопросам и комитета по предвыборной политике.
При этом свои должности сохранили Никаи и глава политического совета партии Фумио Кисида.
Ожидается, что 11 сентября Абэ почти полностью обновит состав японского правительства.
В конце июля возглавляемая Абэ правящая коалиция победила на выборах в верхнюю палату советников в парламенте Японии.