Блок Абэ сохранил большинство в верхней палате парламента Японии

Правящий блок, в который входят возглавляемая премьер-министром Японии Синдзо Абэ Либерально-демократическая партия и её партнёр по коалиции «Комэйто», удерживает большинство в верхней палате парламента по итогам выборов, прошедших 21 июля.

Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 23:00 по местному времени, ЛДП и «Комэйто» получают 67 мандатов, тогда как для формирования большинства достаточно получить 63 места в верхней палате.

Для получения конституционного большинства, необходимого для инициации референдума о внесении изменений в основной закон государства, необходимо получить по крайней мере 85 мест.

Партия «Ниппон иси кай», которая готова поддержать Абэ в вопросе референдума, на данный момент получает восемь мест.

Ранее Синдзо Абэ заявил о своём желании заключить мирный договор с Россией до конца своего премьерского срока в 2021 году.