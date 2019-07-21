Блок Абэ сохранил большинство в верхней палате парламента Японии
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
По состоянию на 23:00 по местному времени, ЛДП и «Комэйто» получают 67 мандатов, тогда как для формирования большинства достаточно получить 63 места в верхней палате.
Для получения конституционного большинства, необходимого для инициации референдума о внесении изменений в основной закон государства, необходимо получить по крайней мере 85 мест.
Партия «Ниппон иси кай», которая готова поддержать Абэ в вопросе референдума, на данный момент получает восемь мест.
Ранее Синдзо Абэ заявил о своём желании заключить мирный договор с Россией до конца своего премьерского срока в 2021 году.