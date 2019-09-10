Постпред России заявил о деструктивных шагах США по ситуации с Ираном

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стала следствием деструктивных шагов Вашингтона.

Соответствующее заявление он сделал в ходе сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Ситуация, сложившаяся вокруг «ядерной сделки», является прямым следствием деструктивных шагов США, которые не только вышли из договорённости, одобренной СБ ООН, но и пытаются запрещать другим государствам, включая Иран, её выполнять», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «именно эта линия на подрыв» иранской ядерной сделки вынудила Тегеран частично приостановить выполнение ряда добровольных обязательств.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Иран может вести «незадекларированную ядерную деятельность», и пообещал лишить страну любых путей к ядерному оружию.

4 сентября Тегеран объявил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД, которое предполагает проведение исследований, выходящих за рамки ядерной сделки.