Китай выразил протест ФРГ после встречи Мааса с гонконгским активистом

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Китай сделал Германии представление в связи с тем, что немецкая сторона позволила гонконгскому политическому активисту Джошуа Вонгу въехать в страну и организовала его встречу с главой МИД Хайко Маасом.
Китай выразил протест ФРГ после встречи Мааса с гонконгским активистом
  • Reuters

«Китайская сторона выразила ФРГ сильное недовольство и решительный протест», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина. 

Китайская сторона подчеркнула, что гонконгские события являются внутренним делом Китая и что внешние игроки не имеют права вмешиваться в них.

Также в Китае призвали Германию не посылать ложные сигналы радикалам в Гонконге.

На своей странице в Twitter Джошуа Вонг прокомментировал свою встречу с Маасом, отметив, что обсудил с министром ситуацию с протестами в Гонконге.

«Ожидаю дальнейшего обсуждения с членами бундестага в ближайшие дни», — написал активист.

Ранее участники антиправительственных демонстраций в Гонконге собрались около генерального консульства США с американскими флагами и призвали американского президента Дональда Трампа «защитить их»

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