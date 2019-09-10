Китай выразил протест ФРГ после встречи Мааса с гонконгским активистом
- Reuters
«Китайская сторона выразила ФРГ сильное недовольство и решительный протест», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.
Китайская сторона подчеркнула, что гонконгские события являются внутренним делом Китая и что внешние игроки не имеют права вмешиваться в них.
Также в Китае призвали Германию не посылать ложные сигналы радикалам в Гонконге.
На своей странице в Twitter Джошуа Вонг прокомментировал свою встречу с Маасом, отметив, что обсудил с министром ситуацию с протестами в Гонконге.
In Berlin I spoke to Foreign Minister @HeikoMaas on protests situation and our cause to free election and democracy in HK. Anticipating further discussion with members of German Bundestag in coming days. pic.twitter.com/y8VCUZrE6s— Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) 10 сентября 2019 г.
«Ожидаю дальнейшего обсуждения с членами бундестага в ближайшие дни», — написал активист.
Ранее участники антиправительственных демонстраций в Гонконге собрались около генерального консульства США с американскими флагами и призвали американского президента Дональда Трампа «защитить их».