Тысячи людей застряли в аэропорту в Японии из-за тайфуна
- Reuters
Тайфун «Факсай» стал одним из самых сильных, когда-либо приходивших на восток Японии, сообщает Kyodo News.
Отмечается, что аэропорт возобновил работу после того, как тайфун покинул район.
Также работу возобновили несколько автобусных и железнодорожных маршрутов, однако справиться с потоком людей было затруднительно.
Уточняется, что руководство аэропорта раздавало людям спальные мешки и еду.
Ранее сообщалось, что более 900 тыс. домов в Японии обесточено из-за тайфуна «Факсай».