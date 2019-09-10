Тысячи людей застряли в аэропорту в Японии из-за тайфуна

Около 13 тыс. человек были вынуждены остаться на ночь в аэропорту Нарита рядом с Токио, который прекратил работу из-за тайфуна.

Тайфун «Факсай» стал одним из самых сильных, когда-либо приходивших на восток Японии, сообщает Kyodo News.

Отмечается, что аэропорт возобновил работу после того, как тайфун покинул район.

Также работу возобновили несколько автобусных и железнодорожных маршрутов, однако справиться с потоком людей было затруднительно.

Уточняется, что руководство аэропорта раздавало людям спальные мешки и еду.

Ранее сообщалось, что более 900 тыс. домов в Японии обесточено из-за тайфуна «Факсай».