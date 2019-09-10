Тысячи людей застряли в аэропорту в Японии из-за тайфуна

Короткая ссылка
Около 13 тыс. человек были вынуждены остаться на ночь в аэропорту Нарита рядом с Токио, который прекратил работу из-за тайфуна.
Тысячи людей застряли в аэропорту в Японии из-за тайфуна
  • Reuters

Тайфун «Факсай» стал одним из самых сильных, когда-либо приходивших на восток Японии, сообщает Kyodo News.

Отмечается, что аэропорт возобновил работу после того, как тайфун покинул район.

Также работу возобновили несколько автобусных и железнодорожных маршрутов, однако справиться с потоком людей было затруднительно. 

Уточняется, что руководство аэропорта раздавало людям спальные мешки и еду.

Ранее сообщалось, что более 900 тыс. домов в Японии обесточено из-за тайфуна «Факсай».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить