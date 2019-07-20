В Нагасаки объявили наивысший уровень угрозы в связи с ливнями
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«В городах Гото и Цусима префектуры Нагасаки объявлен особый уровень опасности из-за ливней. Ливни являются беспрецедентными, каких ещё никогда не было», — говорится в заявлении управления, которое приводит РИА Новости.
Жителей призвали начать экстренную эвакуацию.
Отмечается, что ливни начались под влиянием тайфуна Данас, обрушившегося на юго-запад Японии.
В марте в Австралии объявили чрезвычайное положение в связи с приближением мощного циклона «Тревор».