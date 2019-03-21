На севере Австралии объявили режим ЧС и эвакуацию из-за мощного циклона

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В Северной территории Австралии объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением мощного циклона «Тревор».
На севере Австралии объявили режим ЧС и эвакуацию из-за мощного циклона
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Как пишет 9News, власти начали эвакуацию поселений, расположенных вдоль залива Карпентария на севере страны.

Отмечается, что это крупнейшая эвакуация в истории Северной территории. В настоящее время вывезены около 1000 человек.

При прохождении циклона ожидается ветер 200—300 км/ч, а также сильные ливни.

Ранее Inforeactor писал, что Мозамбик обратился к России с просьбой о гуманитарной помощи для пострадавших от тропического циклона «Идай».

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