На севере Австралии объявили режим ЧС и эвакуацию из-за мощного циклона

В Северной территории Австралии объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением мощного циклона «Тревор».

Как пишет 9News, власти начали эвакуацию поселений, расположенных вдоль залива Карпентария на севере страны.

Отмечается, что это крупнейшая эвакуация в истории Северной территории. В настоящее время вывезены около 1000 человек.

При прохождении циклона ожидается ветер 200—300 км/ч, а также сильные ливни.

Ранее Inforeactor писал, что Мозамбик обратился к России с просьбой о гуманитарной помощи для пострадавших от тропического циклона «Идай».