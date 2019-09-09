В Японии 900 тысяч домов обесточены из-за тайфуна

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По меньшей мере 10 жителей регионов Японии пострадали из-за тайфуна «Факсай», 900 тыс. домов обесточены.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Без света остались 900 тыс. домов преимущественно в соседней с Токио префектуре Тиба.

Уточняется, что сейчас тайфун находится в префектуре Ибараки и движется в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. Скорость ветра в его пределах около 40 м/с, а порывы достигают 60 м/с.

15 августа в Японии в результате тайфуна «Кроса», обрушившегося на запад страны, в 13 префектурах пострадали по меньшей мере 49 человек

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