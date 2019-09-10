Трамп в шутку похвастался своей причёской

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Американский президент Дональд Трамп похвастался своей причёской, отметив, что его волосы, «может быть, не очень хорошие, но всё-таки лучше, чем у большинства его друзей-ровесников».

Как пишет The Hill, во время выступления Гринвилле президент подчеркнул, что готов выступать даже под дождём.

«Я бы с гордостью сделал это. По крайней мере, это показало бы, что это мои настоящие волосы», — пошутил Трамп.

В феврале 2018 года Трамп во время выступления на конференции консерваторов в Вашингтоне поиронизировал над своей причёской.

Также в июне глава государства во время митинга в Миннесоте пошутил о причёске одного из участников мероприятия, отметив, что тот нуждается в стрижке ещё больше, чем сам президент.

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