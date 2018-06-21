Трамп пошутил над причёской протестующего на митинге в Миннесоте

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Американский лидер Дональд Трамп во время митинга в Миннесоте попросил охрану вывести протестующих с территории мероприятия, а также пошутил о причёске одного из протестантов.

«Я не могу понять, это мужчина или женщина? Ему нужна стрижка ещё больше, чем мне», — сказал Трамп.

Ранее Трамп во время выступления на конференции консерваторов в Вашингтоне поиронизировал над своей причёской, отметив, что «старается скрыть залысину».

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