В ЕК рассказали о выделенных Турции €5,6 млрд на мигрантов

Представитель Еврокомиссии Наташа Берто заявила, что Европейский союз выделил Турции €5,6 млрд на борьбу с миграционным кризисом.

Об этом сообщает ТАСС.

«€5,6 млрд из €6 млрд уже выделены Турции. Остаток суммы будет переведён в скором времени», — сказала она.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть границы страны, чтобы сирийские беженцы, располагающиеся на турецкой территории, могли отправиться в Европу.

Он отметил, что сделает этот шаг, если в ближайшее время в Сирии не будет создана безопасная зона.

В июле министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил об угрозе волны мигрантов в ЕС в случае обострения ситуации вокруг Ирана.