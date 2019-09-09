В ЕК рассказали о выделенных Турции €5,6 млрд на мигрантов
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Об этом сообщает ТАСС.
«€5,6 млрд из €6 млрд уже выделены Турции. Остаток суммы будет переведён в скором времени», — сказала она.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть границы страны, чтобы сирийские беженцы, располагающиеся на турецкой территории, могли отправиться в Европу.
Он отметил, что сделает этот шаг, если в ближайшее время в Сирии не будет создана безопасная зона.
В июле министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил об угрозе волны мигрантов в ЕС в случае обострения ситуации вокруг Ирана.