Эрдоган пригрозил Европе новым наплывом беженцев

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть границы страны, чтобы сирийские беженцы, располагающиеся на турецкой территории, могли отправиться в Европу.
Эрдоган пригрозил Европе новым наплывом беженцев
  • Reuters

Об этом пишет The Guardian

По его словам, он готов пойти на данный шаг, если в ближайшее время в Сирии не будет создана безопасная зона.  

«Мы будем вынуждены открыть границы. Мы устали справляться с этим бременем в одиночку», — сказал турецкий лидер.

Вместе с этим он раскритиковал страны Запада за недостаточную поддержку Турции в данном вопросе.

Как указывает издание, Турция приняла у себя более 3,6 млн беженцев из Сирии. Если Эрдоган выполнит своё обещание, то новый приток мигрантов в Европу имеет все шансы затмить предыдущий миграционный кризис.

Ранее более 150 африканцев проникли из Марокко на территорию Испании, преодолев ограждения. Они перелезли через двойной забор длиной 8,2 км.

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