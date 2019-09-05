Эрдоган пригрозил Европе новым наплывом беженцев
- Reuters
Об этом пишет The Guardian.
По его словам, он готов пойти на данный шаг, если в ближайшее время в Сирии не будет создана безопасная зона.
«Мы будем вынуждены открыть границы. Мы устали справляться с этим бременем в одиночку», — сказал турецкий лидер.
Вместе с этим он раскритиковал страны Запада за недостаточную поддержку Турции в данном вопросе.
Как указывает издание, Турция приняла у себя более 3,6 млн беженцев из Сирии. Если Эрдоган выполнит своё обещание, то новый приток мигрантов в Европу имеет все шансы затмить предыдущий миграционный кризис.
Ранее более 150 африканцев проникли из Марокко на территорию Испании, преодолев ограждения. Они перелезли через двойной забор длиной 8,2 км.