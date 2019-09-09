Кабулов заявил о возможности обострения ситуации в Афганистане

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о возможности эскалации боевых действий на афганской территории после решения президента США Дональда Трампа отменить переговоры с радикальным движением «Талибан»*.

Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на воинственный тон высказываний и той, и другой стороны, обе стороны отмечают готовность к продолжению диалога. Поскольку эмоции сейчас крайне накалены, в какой-то период (надеемся, непродолжительный) может начаться эскалация боевых действий», — сказал он.

Вместе с этим Кабулов отметил, что российская сторона надеется, что в итоге переговорный процесс продолжится и будет успешно завершён.

Ранее Трамп отменил запланированные на 8 сентября переговоры с руководством «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем. Он объяснил своё решение тем, что талибы совершили теракт в Кабуле, в результате которого погиб американский военнослужащий.

3 сентября спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что договорённость о начале вывода американских войск из страны требует лишь окончательного одобрения Трампа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.