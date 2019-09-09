В Госдуме поддержали слова французского министра о диалоге с Россией

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление министра обороны Франции Флоранс Парли о том, что Париж выступает за диалог с Москвой по геостратегическим вызовам.
В Госдуме поддержали слова французского министра о диалоге с Россией
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Сейчас бурный век развития различных технологий, появляются естественные угрозы гонки вооружений... Поэтому диалог между странами необходим, необходимо вырабатывать общий курс, общее направление, которое будет соответствовать интересам каждой страны», — пояснил Чепа.

Нельзя, чтобы мир развивался в интересах только одной или нескольких отдельно взятых стран, подчеркнул парламентарий.

«Нужно комплексное развитие в интересах всего человечества. Такие диалоги очень важны: мы можем говорить не только о терроризме, о каких-то сегодняшних угрозах — надо говорить в целом и смотреть в будущее», — заключил депутат.

Ранее министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что страна намерена вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.

Она уточнила, что Франция хочет вести откровенный и требовательный диалог на эти темы, выдвигая также свои условия.

8 сентября президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

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