В Госдуме поддержали слова французского министра о диалоге с Россией

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление министра обороны Франции Флоранс Парли о том, что Париж выступает за диалог с Москвой по геостратегическим вызовам.

«Сейчас бурный век развития различных технологий, появляются естественные угрозы гонки вооружений... Поэтому диалог между странами необходим, необходимо вырабатывать общий курс, общее направление, которое будет соответствовать интересам каждой страны», — пояснил Чепа.

Нельзя, чтобы мир развивался в интересах только одной или нескольких отдельно взятых стран, подчеркнул парламентарий.

«Нужно комплексное развитие в интересах всего человечества. Такие диалоги очень важны: мы можем говорить не только о терроризме, о каких-то сегодняшних угрозах — надо говорить в целом и смотреть в будущее», — заключил депутат.

Ранее министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что страна намерена вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.

Она уточнила, что Франция хочет вести откровенный и требовательный диалог на эти темы, выдвигая также свои условия.

8 сентября президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.