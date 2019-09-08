Эксперт прокомментировал отставку министра труда и пенсий Британии

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал отставку главы Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд, которая покинула пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

«В отличие от своей предшественницы Терезы Мэй, Борис Джонсон — принципиально евроскептический политик, которого не пугает вариант «жёсткого» брексита. У него на сегодняшний день нет других реалистичных вариантов поведения, кроме как стоять на своём в вопросе выхода Великобритании из ЕС к обозначенной дате», — заявил эксперт.

Как отметил эксперт, об этом Джонсон говорит на каждом своём выступлении.

Ранее палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 января 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.

В августе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила решение Джонсона о приостановке работы парламента.