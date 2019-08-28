Эксперт оценила решение Джонсона по работе парламента

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Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.
Эксперт оценила решение Джонсона по работе парламента
  • Reuters
  • © Dylan Martinez

«Я могу сказать, что будет возмущение тем, что Джонсон выражает неуважение к парламенту, поэтому депутаты во главе со спикером парламента Джоном Беркоу постараются этому сопротивляться», — заявила она.

Как отметила Ананьева, королева Елизавета II, действуя по рекомендации премьера, поставит себя в очень неудобное положение, поскольку это спорный вопрос.

Со своей стороны, британский политолог Маркус Пападопулос в беседе с телеканалом «360» выразил согласие с тем, что закрытие парламента — крайне недемократичная мера.

«Но, с другой стороны, как ещё выйти из тупика брексита? Это может затянуться до 2020 года, и для экономики эта неопределённость может закончиться очень плохо», — сказал он.

Ранее глава Лейбористской партии Джереми Корбин подверг критике решение Джонсона.

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