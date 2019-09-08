В Китае в результате землетрясения пострадали 28 человек

Короткая ссылка
По меньшей мере 28 человек получили повреждения в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе КНР.

«По меньшей мере 28 человек пострадали в результате землетрясения в городе Нэйцзян, сообщает местный представитель власти. Сильные толчки ощущались в близлежащих городах Чэнду и Ибинь», — сообщает China News в Twitter.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в КНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить