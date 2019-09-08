В Китае в результате землетрясения пострадали 28 человек

По меньшей мере 28 человек получили повреждения в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе КНР.

«По меньшей мере 28 человек пострадали в результате землетрясения в городе Нэйцзян, сообщает местный представитель власти. Сильные толчки ощущались в близлежащих городах Чэнду и Ибинь», — сообщает China News в Twitter. #UPDATE At least 28 people were injured after an earthquake jolted Neijiang City, SW China's Sichuan Province, the local authority said Monday. Strong tremors were felt in nearby cities including Chengdu and Yibin. pic.twitter.com/duMrPYEwTD — China News 中国新闻网 (@Echinanews) September 8, 2019 Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в КНР.