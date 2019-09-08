Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае
Специалисты китайского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в провинции Сычуань на юго-западе КНР.
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
По их данным, землетрясение произошло в 6:42 (1:42 мск). Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Курильских островов.
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