Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае

Специалисты китайского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в провинции Сычуань на юго-западе КНР.

По их данным, землетрясение произошло в 6:42 (1:42 мск). Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Курильских островов.