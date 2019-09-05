Землетрясение магнитудой 5,9 произошло возле побережья США
Возле побережья Соединённых Штатов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Эпицентр землетрясения располагался в 285 км северо-западнее города Бандон в штате Орегон.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Ранее землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Фиджи.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: