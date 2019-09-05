Землетрясение магнитудой 5,9 произошло возле побережья США

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Возле побережья Соединённых Штатов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло возле побережья США
  • © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Эпицентр землетрясения располагался в 285 км северо-западнее города Бандон в штате Орегон.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Ранее землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Фиджи.

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