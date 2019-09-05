В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
  • РИА Новости

«Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в четверг в 14:23 (06:23 мск). Его эпицентр располагался... в 91 км юго-восточнее острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 83 км», — рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

По её словам, за три минуты до первого землетрясения был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,2.

1 сентября сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0 в 84 км от Курильских островов.

Ранее у берегов США в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4.

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