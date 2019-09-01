Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировано у Курильских островов

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0 в 84 км от Курильских островов.

Об этом сообщает Интерфакс — Дальний Восток со ссылкой на представителя сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

«Сейсмическое событие произошло в воскресенье днём по местному времени. Его эпицентр находился в 84 км южнее города Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жители ближайших к эпицентру населённых пунктов не ощутили подземных толчков. Кроме того, специалисты сообщили об отсутствии угрозы возникновения цунами.

Ранее у берегов США в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4.