Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья Камчатки

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Землетрясение магнитудой 4,3 было зарегистрировано сейсмологами у восточного побережья Камчатки.

«Эпицентр землетрясения находился в 111 километрах юго-восточнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону. 

Отмечается, что подземный толчок произошёл в точке с координатами 55°24' северной широты, 162°56' восточной долготы, на глубине 33 километров.

Также сообщается, что в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось, угрозы цунами не возникало. 

Ранее землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6 произошли в Сахалинской области рядом с северными Курилами. 

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