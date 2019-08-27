Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,3 было зарегистрировано сейсмологами у восточного побережья Камчатки.

«Эпицентр землетрясения находился в 111 километрах юго-восточнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что подземный толчок произошёл в точке с координатами 55°24' северной широты, 162°56' восточной долготы, на глубине 33 километров.

Также сообщается, что в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось, угрозы цунами не возникало.

Ранее землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6 произошли в Сахалинской области рядом с северными Курилами.