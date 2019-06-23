Число пострадавших при землетрясении в Китае превысило 30

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Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, увеличилось до 31. Об этом сообщило правительство городского округа Ибинь.
Число пострадавших при землетрясении в Китае превысило 30
  • globallookpress.com
  • © Chen Rui/Xinhua

«В результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло вечером 22 июня, в уездах Гун и Чаннин городского округа Ибинь пострадал 31 человек, 21 из них остаются в больницах», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

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