Число пострадавших при землетрясении в Китае превысило 30

Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, увеличилось до 31. Об этом сообщило правительство городского округа Ибинь.

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«В результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло вечером 22 июня, в уездах Гун и Чаннин городского округа Ибинь пострадал 31 человек, 21 из них остаются в больницах», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.