Число пострадавших при землетрясении в Китае превысило 30
Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, увеличилось до 31. Об этом сообщило правительство городского округа Ибинь.
- globallookpress.com
- © Chen Rui/Xinhua
«В результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло вечером 22 июня, в уездах Гун и Чаннин городского округа Ибинь пострадал 31 человек, 21 из них остаются в больницах», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось о 16 пострадавших.
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