В РПЦ прокомментировали итоги объединительной генассамблеи

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Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе не смогла набрать нужного для решения о переходе в Московский патриархат числа голосов, поэтому Русская православная церковь (РПЦ) проводит в настоящий момент консультации по этой теме.
В РПЦ прокомментировали итоги объединительной генассамблеи
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Саввы, хоть большинство и проголосовало за вхождение в РПЦ, но для утверждения решения по уставу необходимы две трети голосов генассамблеи.

«Мы проводим с ними консультации», — сказал он.

Как указывает агентство, Савва со стороны РПЦ участвует в переговорах о возможном воссоединении с Архиепископией.

Ранее генеральная ассамблея Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе проголосовала за планы по воссоединению с Русской православной церковью (РПЦ).

В сентябре СМИ сообщали, что синод Константинопольской церкви вывел из своей патриархии архиепископа Хариупольского Иоанна — правящего архиерея западноевропейского экзархата русских приходов, о роспуске которого было объявлено год назад

Архиепископ Хариупольский отказался признавать решение Константинополя.

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