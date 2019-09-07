В РПЦ прокомментировали итоги объединительной генассамблеи
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Саввы, хоть большинство и проголосовало за вхождение в РПЦ, но для утверждения решения по уставу необходимы две трети голосов генассамблеи.
«Мы проводим с ними консультации», — сказал он.
Как указывает агентство, Савва со стороны РПЦ участвует в переговорах о возможном воссоединении с Архиепископией.
Ранее генеральная ассамблея Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе проголосовала за планы по воссоединению с Русской православной церковью (РПЦ).
В сентябре СМИ сообщали, что синод Константинопольской церкви вывел из своей патриархии архиепископа Хариупольского Иоанна — правящего архиерея западноевропейского экзархата русских приходов, о роспуске которого было объявлено год назад.
Архиепископ Хариупольский отказался признавать решение Константинополя.