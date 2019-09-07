В РПЦ прокомментировали итоги объединительной генассамблеи

Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе не смогла набрать нужного для решения о переходе в Московский патриархат числа голосов, поэтому Русская православная церковь (РПЦ) проводит в настоящий момент консультации по этой теме.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Саввы, хоть большинство и проголосовало за вхождение в РПЦ, но для утверждения решения по уставу необходимы две трети голосов генассамблеи.

«Мы проводим с ними консультации», — сказал он.

Как указывает агентство, Савва со стороны РПЦ участвует в переговорах о возможном воссоединении с Архиепископией.

Ранее генеральная ассамблея Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе проголосовала за планы по воссоединению с Русской православной церковью (РПЦ).

В сентябре СМИ сообщали, что синод Константинопольской церкви вывел из своей патриархии архиепископа Хариупольского Иоанна — правящего архиерея западноевропейского экзархата русских приходов, о роспуске которого было объявлено год назад.

Архиепископ Хариупольский отказался признавать решение Константинополя.