В Германии заявили о серьёзном ущербе от ответных санкций России

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Немецкий политик Майк Моринг заявил, что введённые Евросоюзом санкции в отношении России не оказывают на Москву должного эффекта, в то время как ответные российские санкции наносят огромный вред ФРГ.

«На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, особенно в сельском хозяйстве», — сказал Моринг в интервью изданию RP Online.

По его мнению, крайне необходимо поддерживать диалог с Россией. Моринг заявил, что жители на востоке Германии ожидают нормализации отношений между странами.

В июне глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией.

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