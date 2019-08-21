Маас заявил о важности политического диалога с Россией

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью РИА Новости назвал важным политический диалог между ФРГ и Россией для работы над решением международных вопросов, насущных для обеих стран.
Маас заявил о важности политического диалога с Россией
  • Reuters

«К ним относятся конфликт на востоке Украины, безопасность в Ормузском проливе, серьёзная тема контроля над вооружениями и положение в Сирии», — сказал он.

Он добавил, что эти темы требуют срочного достижения прогресса. Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что это удастся сделать, только если стороны будут вести искренний диалог, «именно потому, что у нас в некоторых областях имеются разногласия».

Также Маас высказался за проведение встречи в нормандском формате.

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