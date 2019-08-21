Маас заявил о важности политического диалога с Россией
- Reuters
«К ним относятся конфликт на востоке Украины, безопасность в Ормузском проливе, серьёзная тема контроля над вооружениями и положение в Сирии», — сказал он.
Он добавил, что эти темы требуют срочного достижения прогресса. Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что это удастся сделать, только если стороны будут вести искренний диалог, «именно потому, что у нас в некоторых областях имеются разногласия».
Также Маас высказался за проведение встречи в нормандском формате.