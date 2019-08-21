Маас высказался за проведение встречи в нормандском формате

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил необходимость проведения новой встречи в нормандском формате для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса.

«Нам необходимо как можно скорее вновь встретиться в нормандском формате. Однако это предполагает наличие реальной возможности достижения прогресса», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что хотел бы «в ближайшее время» придать динамику процессу урегулирования конфликта на Украине и считает необходимым провести встречу в нормандском формате.

В свою очередь, Путин отметил, что альтернативы этому формату нет. По его словам, он всегда считал, что любая встреча должна приводить к конкретным результатам.