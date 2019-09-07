США не намерены приобретать гиперзвуковое оружие у России

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В администрации президента США Дональда Трампа отвергли идею приобретения Соединёнными Штатами гиперзвукового оружия у России.

«У США немного причин рассматривать приобретение у России продвинутых ракетных технологий. У США большое сравнительное преимущество по сравнению с Россией в безопасной разработке, испытаниях и реализации ракетных технологий», — приводит РИА Новости слова представителя администрации американского лидера.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2019 заявил, что Москва предлагала Вашингтону купить гиперзвуковое оружие.

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