Путин рассказал о предложении Трампу купить у России оружие

Россия предлагала США купить у Москвы гиперзвуковое оружие, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2019.

Как отметил глава государства, на встрече с партнёрами из США в Осаке был затронут вопрос нового современного оружия, в том числе гиперзвуковых ударных ракетных комплексов, и то, каким образом возможно «зачесть» это вооружение в общие договорённости, «имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет».

Путин рассказал, что предложил американскому президенту Дональду Трампу купить у России такое оружие.

«Я Дональду сказал: «Хочешь, мы тебе продадим?» И таким образом сразу всё уравновесим. Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности», — добавил он.

Ранее в Пентагоне, говоря о сроках получения гиперзвукового оружия, отметили, что это «вопрос пары лет».

Эксперт Алексей Анпилогов в беседе с изданием «Взгляд» оценил заявление Пентагона.

При этом в августе в Белом доме обвиняли российскую сторону в том, что она создаёт новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, якобы похищенных у США.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали это заявление.