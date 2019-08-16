Захарова прокомментировала слова Болтона о «краже технологий» Россией
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«Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира», — написала Захарова.
Она отметила, что Вашингтон «украл здания Генерального консульства России и резиденции Генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции Генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке».
Также она подчеркнула, что Вашингтон «выкрал большое число граждан России из третьих стран».
Ранее Болтон обвинил Россию в том, что она создаёт новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, якобы похищенных у США.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал голословными эти слова помощника президента США.