Захарова прокомментировала слова Болтона о «краже технологий» Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова помощника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона, который заявил, что Россия «крадёт технологии для разработки гиперзвукового оружия» у США.

«Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира», — написала Захарова.

Она отметила, что Вашингтон «украл здания Генерального консульства России и резиденции Генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции Генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке».

Также она подчеркнула, что Вашингтон «выкрал большое число граждан России из третьих стран».

Ранее Болтон обвинил Россию в том, что она создаёт новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, якобы похищенных у США.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал голословными эти слова помощника президента США.