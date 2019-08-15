В Совфеде отвергли обвинения Болтона «в краже технологий» Россией
- РИА Новости
«Это абсолютно голословное заявление... Заявление из области фантастики», — сказал Джабаров.
Сенатор добавил, что «если бы политика США была более миролюбивой», то России «не пришлось бы разрабатывать новые меры защиты».
«Если бы мы могли спокойно сосуществовать, мы бы не были вынуждены тратить деньги и ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны», — заключил он.
Ранее Болтон обвинил Россию в том, что она создаёт новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, якобы похищенных у США.