Мединский поблагодарил Земана за защиту памятника Коневу

Министр культуры России Владимир Мединский выразил благодарность президенту Чехии Милошу Земану за защиту памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, который планировали демонтировать.

«Прага была освобождена уже после падения Берлина. Это была не прогулка», — цитирует ТАСС Мединского.

Министр культуры подчеркнул, что около 12 тыс. советских солдат погибли, освобождая Прагу.

«Благодарные жители Праги поставили Коневу памятник. А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города», — сказал он.

Мединский также отметил, что российская сторона благодарна Земану за поддержку.

«Надеемся, что после его выступления власти примут правильное решение», — добавил министр.

5 сентября Земан в эфире телеканала «Баррандов» призвал сохранить на площади Интербригады в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.