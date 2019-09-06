Мединский поблагодарил Земана за защиту памятника Коневу
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- РИА Новости
«Прага была освобождена уже после падения Берлина. Это была не прогулка», — цитирует ТАСС Мединского.
Министр культуры подчеркнул, что около 12 тыс. советских солдат погибли, освобождая Прагу.
«Благодарные жители Праги поставили Коневу памятник. А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города», — сказал он.
Мединский также отметил, что российская сторона благодарна Земану за поддержку.
«Надеемся, что после его выступления власти примут правильное решение», — добавил министр.
5 сентября Земан в эфире телеканала «Баррандов» призвал сохранить на площади Интербригады в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.