Джонсон обвинил оппозицию в стремлении «запереть» Британию в ЕС

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Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что лейбористы и Шотландская национальная партия стремятся «запереть» Великобританию в Евросоюзе и помешать брекситу вопреки воле народа.
Джонсон обвинил оппозицию в стремлении «запереть» Британию в ЕС
  • Reuters

Соответствующее видеообращение Джонсона опубликовано в его Twitter.

«Всё, что я вижу сейчас, — это как Джереми Корбин (лидер Лейбористской партии. — RT) и Шотландская национальная партия, сговорившись, пытаются запереть нас в ЕС, тогда как пришло время завершить этот процесс», — подчеркнул британский премьер.

Он отметил, что по-прежнему намерен осуществить выход Британии из ЕС в соответствии с решением народа.

«Я хочу уже, наконец, сделать это. Думаю, что народ этой страны тоже хочет этого», — сказал Джонсон.

По его словам, в настоящее время вокруг ситуации с брекситом слишком много негатива.

Ранее вице-президент США Майк Пенс на встрече с Джонсоном в Лондоне подтвердил поддержку Вашингтоном решения британского народа о выходе Британии из Евросоюза.

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