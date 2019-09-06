Ураган «Дориан» ослаб до первой категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона, сообщает Associated Press.

Эпицентр урагана в скором времени приблизится к побережью штата Северная Каролина.

Затем «Дориан» будет двигаться на север в сторону региона Новая Англия.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30.

Также канадское Национальное метеобюро сообщило, что ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с ураганом «Дориан» в США.