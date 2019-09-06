Ураган «Дориан» ослаб до первой категории
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Эпицентр урагана в скором времени приблизится к побережью штата Северная Каролина.
Затем «Дориан» будет двигаться на север в сторону региона Новая Англия.
Ранее сообщалось, что число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30.
Также канадское Национальное метеобюро сообщило, что ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября.
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с ураганом «Дориан» в США.